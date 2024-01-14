خطوات استخراج نتائج مباراة التعليم الشفوي النهائية 2023 – 2024 وزارة التربية المغربية

تعمل وزارة التربية والتعليم الوطنية المغربية بجهد لإعلان نتائج مباراة التعليم الشفوي للعام ( 2023 – 2024 ) في الوقت القريب القادم عبر الأكاديميات الجهوية، حيث تم إجراء الاختبار الشفوي لجميع المرشحين الذين تم اختيارهم من الاختبار الكتابي في الشهر الماضي، وتم تحديد مواعيد وأماكن لإجراء الاختبار الشفوي، ونحن الآن في انتظار النتائج النهائية واللوائح النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد لعام 2024 الجاري، وسيتم توفير موعد ورابط نتائج مباراة التعليم الشفوي في المقال التالي.

نتائج مباراة التعليم الشفوي 2023 – 2024

من المتوقع أن تُصدر نتائج مباراة التعليم الشفوي للعام 2023/2024 عبر الأكاديميات الجهوية، بعد أن تم إجراء الاختبار الشفوي للمرشحين المنتقين من الاختبار الكتابي في الشهر الماضي، وقد تم تحديد مواعيد وأماكن لإجراء الاختبار الشفوي، ونحن الآن في انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج، كما يثير هذا الأمر اهتماماً كبيرًا من قبل المعلمين في المملكة المغربية، حيث يتطلع العديد إلى معرفة نتائج الطلاب في مباراة التعليم بالتعاقد لعام 2023-2024 في جميع الجهات والأكاديميات.

خطوات استخراج نتائج مباراة التعليم الشفوي

الولوج إلي موقع وزارة التربية الوطنية المغربية من هنا.

كتابة رقم بطاقة التعريف الخاصة بالمتقدم.

الضغط علي زر الاستعلام.

قائمة النتائج تشمل تفاصيل هامة تشمل ( رقم المرشح في القائمة – اسم التخصص الذي تقدم له المرشح – المنطقة التي ينتمي إليها – موقع إجراء الاختبار الشفوي – تاريخ الاختبار )، يعكس هذا النهج الشامل للمعلومات الناتجة من النتائج النهائية لمباراة التعليم الشفوي، ويمكن أن يوفر للمرشحين والمعنيين فهمًا كاملاً حول أدائهم ونتائجهم في الاختبار.