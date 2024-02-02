دلوقتي استقبل .. تردد قناة طيور الجنة بيبي للأطفال 2024 على النايل سات

أصبح الإقبال متزايد بكثرة على قنوات الأطفال وخاصًة قناة طيور الجنة وقناة طيور الجنة بيبي، وتعد هذه القناة واحدة من القنوات الرائدة التي لديها جمهور كبير للغاية من الأطفال بوجه خاص وذلك لما تقدمه من برامج وأغاني ممتعة ومميزة وبالتالي فإن تردد القناة يتم تحديثه كل عام حتى لا يحدث بها أي تشويش، فما هو تردد القناة لعام 2024.

تردد قناة طيور الجنة

تستطيع الآن أن تستقبل تردد قناة طيور الجنة بيبي للأطفال بعد أن تم تحديثه وذلك من أجل مشاهدة المحتوى الترفيهي الشيق الذي تقدمه القناة، ويمكنك ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك بالشكل التالي:

التردد هو 11310.

القمر الصناعي هو نايل سات.

معامل الاستقطاب للقناة هو عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 4/ 5.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على القمر عرب سات هو:

التردد هو 11310.

معامل الاستقطاب هو عمودي.

معدل ترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅔.

أهم ما تقدمه قناة طيور الجنة بيبي

تقدم قناة طيور الجنة بيبي مجموعة مختلفة من أغاني الأطفال التي لاقت استحسان من أغلب الأطفال على مستوى الوطن العربي، ومن أجمل هذه الأغاني: