عاجل ..هيئة التقاعد تصدر قرارات بشأن معالجة ايقاف صرف بعض الرواتب التقاعدية

أصدرت هيئة التقاعد الوطنية في العراق اليوم الأحد 14 يناير 2024 منشورًا بخصوص إيقاف صرف الرواتب لبعض المتقاعدين، حيث قالت الهيئة عبر البيان الذي أصدرته ووجه فيه رئيس الهيئة ماهر حسين إلى إدارة الصندوق أن تقوم باتخاذ اجراءات سريعة يتم من خلالها معالجة طلبات المتقاعدين خلال 72 ساعة وأكد على تمديد ساعات الدوام الرسمي ليتم إنهاء الأمر في أسرع وقت دون تحمل المتقاعدين عناء المراجعة، وشدد على محاسبة المقصرين.

هيئة التقاعد تعلن عن إجراءات لمعالجة إيقاف صرف بعض الرواتب التقاعدية

أعلن اليوم رئيس هيئة التقاعد عن الإجراءات التي سوف تتخذها الهيئة لمعالجة أمر إيقاف رواتب بعض المتقاعدين، وجاءت هذه الإجراءات على النحو التالي:

تبسيط الإجراءات واستلام طلبات المتقاعدين ومعالجتها إلكترونيًا خلال 72 ساعة عمل.

تمديد ساعات الدوام الرسمي، دون تحمل المتقاعدين عناء المراجعة.

محاسبة الموظفين المقصرين في تأدية واجبهم.

جاءت هذه الاجراءات نتيجة ما حدث من زخم على مواقع التواصل الاجتماعي، فتم أخذ هذه الأمور حرصا من الهيئة تقديم مصلحة المواطن وعدم تعطل الدعك تحت أي ظروف.

اقتراحات سريعة لمساعدة المتقاعدين المتضررين

يمكن تقديم بعد المساعدات للمتقاعدين المتضررين تتلخص في التالي:

تقديم مساعدات مالية عاجلة للمتقاعدين المتضررين.

تسهيل إجراءات تحديث البيانات الخاصة بالمتقاعدين.

مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالرواتب التقاعدية.

يعد رواتب التقاعد من الأمور الهامة لدى المتقاعدين لاعتمادهم عليها في تلبية أمور حياتهم الأساسية، وتعلم الحكومة العراقية وهيئة التقاعد مدى احتياج هذه الفئة لرواتبهم، لذلك جاءت هذه القرارات سعيا من الحكومة لتقديم ما يحتاج المواطنين من أمور تكون سببا في استمرار معايشهم.