“شوف الماتش ببلاش” القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية

تحمل القنوات المفتوحة دورًا هامًا جدًا في نقل المباريات الرياضية الحية للجماهير، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوديفوار تعد هذه القنوات فرصة رائعة للمشجعين الذين ليس لديهم الوصول إلى الباقات المشفرة أو الاشتراكات الخاصة وتقدم القنوات المفتوحة الناقلة للمباريات فرصة للملايين من مشجعي المنتخب المصري لمتابعة المباريات بكل سهولة دون الحاجة للتكاليف الباهظة التي يتم دفعها كاشتراك في القنوات المشفرة إنها فرصة ليس فقط للمشجعين في مصر ولكن أيضًا للعديد من الجماهير في مناطق أخرى من العالم.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات المنتخب المصري

تحظى بطولة كأس الأمم الإفريقية بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وخصوصًا في مصر حيث تتابع الجماهير بشغف كبير أداء منتخبها الوطني ويتوفر الكثير من القنوات المفتوحة التي تنقل المباريات في المنطقة، ولكن هناك قنوات بي ان سبورت التي تملك الحقوق الحصرية ت

أولاً قناة beIN Sports المفتوحة، والتي تعتبر واحدة من أبرز القنوات الرياضية في المنطقة. تقدم قناة beIN Sports تغطية شاملة لمختلف البطولات والمباريات الرياضية في جميع أنحاء العالم. وتُعتبر قناة beIN Sports مصدرًا موثوقًا للمشاهدين الذين يسعون لمتابعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية يمكنكم التقاط قناة beIN Sports المفتوحة على التردد 11013 على النايل سات، وفي حالة القمر الصناعي سهيل سات، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم على التردد 11547.

تردد القناة الجزائرية الأولى:

لتتمكن من متابعة أهم مباريات كأس الأمم الإفريقية 2024 عبر القناة الجزائرية الأولى، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على تردد القناة. يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك.

انتقل إلى قائمة القنوات.

اختر خيار “إضافة قناة جديدة”.

أدخل البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اضغط على زر “حفظ”.

بعد إتمام هذه الخطوات، ستتمكن من الاستمتاع بمتابعة أهم مباريات كأس الأمم الإفريقية 2024 عبر القناة الجزائرية الأولى على جهاز الاستقبال الخاص بك.