موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول بوابة التعليم الأساسي

بدأ أولياء الأمور البحث عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس الترم الأول اليوم بعد انتهاء ماراثون الامتحانات وذلك في جميع المحافظات، حيث يأمل أولياء الأمور الاطمئنان علي مستقبل أبنائهم من الطلاب، ومعرف الدرجات الذين حصلوا عليها في جميع المواد الدراسية، يُذكر أن الطلاب انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ 10 يناير الماضي، ويترقبون الآن نتائج الامتحانات.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس

يترقب الجميع بفارغ الصبر نتائج الصف الخامس الابتدائي للترم الأول، حيث يشعر الجميع بالتوتر والحماس منذ انتهاء موجة الامتحانات، حيث انتهت هذه المرحلة الهامة في معظم المحافظات في يوم 13 من يناير، وفي بعض المناطق الأخرى في يوم 14 من الشهر نفسه، كما ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر معرفة النتائج لمعرفة تفاصيل درجات الطلاب في مختلف المواد.

موعد تصحيح امتحانات الصف الخامس الابتدائي

انطلقت عملية التصحيح على الفور بعد انتهاء الطلاب من امتحانات المواد المختلفة في جميع المدارس بمختلف المحافظات، كما يُجرى التصحيح بسرعة لضمان الانتهاء من أولى مراحله في أقصر وقت ممكن، بهدف إعلان النتائج بشكل جدي وفعّال.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الأول