الآن من بيتك.. نزل تردد القناة الرابعة الرياضية نايل سات وتابع مباريات كأس الأمم الأسيوية بالمجان

بحث قائم الساعات الحالية من قبل المواطنين في القارة الآسيوية بشكل عام والمواطنين بالعراق بشكل خاص عن تردد القناة الرابعة الرياضية، وذلك من أجل متابعة مباريات العراق في بطولة كأس أسيا، وبتقرير اليوم نذكر لكم تردد القناة وكيفية تثبيتها على النايل سات، فتابعوا معنا.

تردد القناة الرابعة الرياضية نايل سات

وضحت قناة الرياضية العراقية المفتوحة أنها واحدة من القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأسيوية، حيث ستقوم بنقل المباريات على ترددها على القمر الصناعي نايل سات، وستقوم بنقل البطولة بجودة عالية، حيث الإحداثيات الخاصة بالقناة سوف تكون على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11334.

استقطاب H.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 6/5.

الجودة هي HD.

طريقة تثبيت تردد القناة الرابعة الرياضية

ذكرنا لكم الإحداثيات الخاصة بـ تردد القناة الرابعة الرياضية على النايل سات، وللعلم هي قناة مجانية مفتوحة يمكن من خلالها متابعة مباريات كأس الأمم الأسيوية، ويمكنك عزيزي المشاهد اتباع الخطوات التالية لتثبيت القناة:

عليك أن تضغط على زر القائمة الموجودة بجهاز الريموت الخاص بك.

اضغط على قائمة التركيب اليدوي، والتي منها النقر على إضافة قناة جديدة للريسفر الخاص بك.

ابدأ بإدخال الإحداثيات الخاصة بالقناة الرابعة الرياضية.

انتظر ليتم تثبيت القناة وبعدها ستتمكن من متابعة المباريات الخاصة بكأس العالم الأسيوية.

مع العلم أن غدًا تنطلق مباراة قوية بين منتخب العراق وبين منتخب إندوسيا، حيث تنطلق المباراة الساعة 4:30 على توقيت القاهرة، بينما الساعة 5:30 على توقيت العراق، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وبالتوفيق لمنتخبكم المفضل.