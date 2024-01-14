المـــاتش ببلاش عبـر تردد قناة الجزائرية الأرضية sd علي أي رسيفر لـ مباراة مصر اليوم الاحد في كأس أمم افريقيا

يبحث الكثير من الأشخاص على تردد قناة الجزائرية الأرضية، تعد من القنوات الرياضية المشهورة عالميا والتي أصبحت في الوقت الحالي تقوم ببث الكثير من المباريات الخاصة بكأس الأمم الأفريقية، وهذا يجعل الكثير من محبين كرة القدم يقومون بالبحث عن ترددها لمشاهدة المباريات عليها والبث المباشر والتمتع بوقت رائع، كل هذا نتعرف عليه فى المقال التالي.

فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية

تقوم القناة ببث مجموعة كبيرة من المباريات لكأس الأمم الأفريقية لعام 2024، ومن هذه المباريات التى ستقوم بعرضها هذه القناة فيما يلي:

مباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو.

مباراة بوركينا فاسو ضد الجزائر.

مباراة مصر ضد غانا.

مباراة نيجيريا ضد ساحل العاج.

مباراة الجزائر ضد أنغولا.

مباراة الجزائر ضد موريتانيا.

مباراة السنغال ضد الكاميرون.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد القناة لمتابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي سوف تبدأ تلك القناة ببث تلك المباريات منذ يوم 13 يناير وتستمر حتى يوم 11 فبراير 2024 ، وسوف تكون أولى المباريات التي تقوم ببثها بين ساحل العاج ضد غينيا، وتبث المباراة بتوقيت القاهرة في حدود الساعة 10:00 مساءا، ويمكن تنزيل القناة عن طريق تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات 11680 كما يلى:

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: إتش دي.

كيفية ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية

يتم ضبط القناة عن طريق عدة خطوات سهلة جدا ويمكن للجميع أن يقوم بها وهى كالتالى: