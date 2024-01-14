“ثبتها حالا”.. تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 Programme National الناقلة لمباريات كأس امم افريقيا على جميع الاقمار مجانا

تردد قناة الجزائرية الارضية 2024، الملايين من الجماهير يبحثون عن تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 الناقلة لمباريات كأس امم افريقيا، حيث أعلنت قناة الجزائرية الارضية عن أنها ستقوم بنقل عدد من المباريات في البطولة الاشهر بالقارة الافريقية مجانا من بينها المباراة الافتتاحية التي أقيمت بالامس بين أصحاب الارض ومنتخب غينيا بيساو، واليكم طريقة ضبط تردد قناة الجزائرية الارضية واستقباله خلال دقائق.

تردد قناة الجزائرية الارضية 2024

من خلال تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 يمكنك مشاهدة عدد من مباريات بطولة كأس امم افريقيا في نسخته الحالية، ودائما ما تحرص القناة على نقل مجموعة من البطولات الكروية الهامة والاخبار الرياضية الساخنة، وبالتالي فأن للقناة قاعدة جماهيرية كبيرة جدا على مستوى الوطن العربي، واليكم تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 على كافة الاقمار الصناعية:

التردد الجديد لقناة الجزائرية الأرضية على النايل سات:

-‌التردد: 11680.

-معامل الترميز: 27500.

-معامل الاستقطاب: أفقي.

-معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على قمر هوت بيرد:

-معامل الترميز: 27500.

-الاستقطاب: أفقي.

-معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

-الجودة: SD.

تردد قناة الجزائرية الارضية على استرا:

-التردد: 12577 (H).

-معامل الترميز: 27500.

-بينما الاستقطاب: أفقي.

-معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

-الجودة: SD.

شفرة قناة الجزائرية الارضية 2024

هناك بعض الأجهزة لا تدعم فتح الشفرة تلقائيًا ويجب إضافتها كالتالي 1100001100000000، وذلك بمساعدة فني الأطباق بسهولة.

طريقة ضبط تردد قناة الجزائرية الارضية 2024

قم بالضغط على زر menu الموجود في ريموت الريسيفر.

اختر التركيب الهوائي.

اختر اضافة تردد جديد.

قم بادخال احداثيات تردد القناة.

اضغط على كلمة “بحث”، وبعد انتهاء البحث اضغط على كلمة حفظ.

المباريات التي ستنقل على قناة الجزائرية الارضية 2024