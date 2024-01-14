الان لينك نتائج مباراة التعليم بالتقاعد 2024 المغرب معرفة لوائح الناجحين في مباراة التعليم عبر men.gov.ma

لينك نتائج مباراة التعليم بالتقاعد 2024 المغرب يرغب في معرفته الكثير من المواطنين، وخاصة بعد إعلان وزارة التربية الوطنية المغربية عن الإعلان عن هذه النتيجة، حيث تم في الشهر الماضي عمل اختبارات الشفوي للمرشحين في المباراة التعليمية ونعرض فيما يلي خطوات الاستعلام قوائم المقبولين.

لينك نتائج مباراة التعليم بالتقاعد 2024 المغرب

صرحت وزارة التربية الوطنية المغربية أن التعرف على لوائح الناجحين في مباراة التعليم 2024 ومعرفة المرشحين والنتائج يتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:

في البداية قم بزيارة موقع وزارة التربية الوطنية المغربية.

ثم سجل رقم البطاقة التعريفية الخاصة بالمرشح في الخانة المخصصة لها.

وبعدها انقر على الاستعلام خلال ثوان ستظهر النتيجة.

وبعدها ستفتح قائمة بنتائج المتقدمين يوجد بها معلومات مثل رقم المرشح في القائمة واسم التخصص والمنطقة التابعة لها ومكان وتاريخ الاختبار الشفوي.

وفي حال عدم ظهور النتيجة يجب عليك التأكد من أنك كتبت الرقم التعريفي الوطني بشكل صحيح، أما إذا كنت غير متأكد من صحة الرقم الوطني عندها يجب عليك التواصل مع الأكاديمية التي تقدمت بها للمسابقة.

لوائح الناجحين في مباراة التعليم 2024

رابط نتائج مباراة التعليم بالتقاعد 2024 يمكن جميع المواطنين من التعرف على النتائج، ونوضح فيما يلي قوائم الناجحين في هذه المسابقة وهي كما يلي:

في منطقة الداخلة واد الذهب تشمل 138 منصبًا.

في منطقة كلميم واد نون تشمل 292 منصبًا.

في منطقة الرباط سلا القنيطرة 2974 منصبًا.

في منطقة درعة تافيلالت تشمل 1857 منصبًا.

في منطقة العيون الساقية الحمراء تشمل 177 منصبًا.

في منطقة الدار البيضاء سطات تشمل 3238 منصبًا.

في منطقة فاس مكناس تشمل 2125 منصبًا.

في منطقة مراكش أسفي تشمل 2710 مناصب.

في منطقة الشرق تشمل 1585 منصبًا.

في منطقة سوس ماسة.

ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن هذه النتائج بكل سهولة ويسر عن طريق الرابط الرسمي الذي وفرته وزارة التربية الوطنية بالمغرب، واتباع الخطوات التي وضعناها في الأعلى.