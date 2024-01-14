لا تحرم أطفالك منها واضبط لهم تردد قناة إم بي سي 3 الجديد بآخر تحديث 2024 على عرب سات ونايل سات

هناك اهتمام متزايد من قبل الآباء والأمهات لمعرفة التردد الجديد لقناة إم بي سي 3، وذلك رغبة في متابعة أطفالهم للمحتوى التعليمي والترفيهي المميز الذي تقدمه هذه القناة منذ سنوات طويلة، حيث تعتمد القناة في برامجها على تنمية المهارات العقلية لدى الأطفال من خلال أفلام ومسلسلات كرتونية تشجع على الإبداع والمشاركة من خلال البرامج الترفيهية والتربوية التي تبثها القناة، وفي هذا المقال سنستعرض التردد الجديد لقناة إم بي سي 3 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، حتى يتسنى للجميع متابعة بث هذه القناة الهادفة والمفيدة للأطفال.

قائمة بترددات قناة MBC 3 على عرب سات بآخر تحديث 2024

قمر عرب سات (التردد العام)

رقم التردد: 11919

نوع الاستقطاب: أفقي “H”

معدل الترميز: 27500

نسبة تصحيح الخطأ: 3/4

قمر عرب سات (الشرق الأوسط)

رقم التردد: 11270

نوع الاستقطاب: رأسي “V”

معدل الترميز: 27500

نسبة تصحيح الخطأ: 5/6

قمر عرب سات (شمال أفريقيا)

رقم التردد: 12284

نوع الاستقطاب: رأسي “V”

معدل الترميز: 27500

نسبة تصحيح الخطأ: 5/6

يذكر أنه لكل قمر عدة أقمار مخصصة لمناطق جغرافية معينة وتبث قناة إم بي سي 3 بترددات مختلفة من أجل ضمان وصولها للمشاهدين بإشارة عالية.

تفاصيل تردد قناة إم بي سي 3 على أقمار نايل سات

قمر نايل سات

رقم التردد: 12015

نوع الاستقطاب: أفقي “H”

معدل الترميز: 27500

نسبة تصحيح الخطأ: ¾

قمر نايل سات (الشرق الأوسط)

رقم التردد: 11470

نوع الاستقطاب: أفقي “H”

معدل الترميز: 27500

نسبة تصحيح الخطأ: 3/4

قمر نايل سات (شمال أفريقيا)

رقم التردد: 11559

نوع الاستقطاب: رأسي “V”

معدل الترميز: 27500

نسبة تصحيح الخطأ: 5/6

تجدر الإشارة إلى أن قناة MBC 3 تبث برامجها بدقة عالية الجودة HD، ولكن يمكن استقبالها على أي جهاز عادي.