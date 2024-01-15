وزارة المالية تكشف عن مفاجأة سارة بشأن قيمة زيادة رواتب التقاعد في العراق 2024

زيادة رواتب التقاعد في العراق هو ما أعلنت عنه وزارة المالية العراقية، حيث بلغت قيمة الزيادة مبلغ 500 ألف دينار عراقي، لذلك تتردد الكثير من الأسئلة عن قيمة زيادة رواتب المتقاعدين وكذلك موعد تطبيق هذه الزيادة لكافة المتقاعدين، فدعونا نوضح لكم تفاصيل هذا الأمر وموعد صرف هذه الرواتب بالزيادة فضلاً تابعونا.

زيادة رواتب التقاعد في العراق

أ عن لنت هيئة التقاعد العراقية عن زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة 100 ألف دينار، بحيث يتم صرف هذه الزيادة لكافة المتقاعدين اللذين لا يتجاوز راتب تقاعدهم عن المليون دينار عراقي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

حددت وزارة المالية بالعراق موعد صرف رواتب التقاعد في العراق، حيث يكون ذلك في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، بحيث يتم تأخير موعد الصرف وذلك في حال صادف يوم الصرف عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، بحيث تقوم الوزارة بتحديد موعد جديد للصرف، بحيث يتم إيداع رواتب المتقاعدين الخاصة بشهر فبراير يوم 1 من شهر فبراير لعام 2024 ميلادية.

شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها حتى يستطيع الفرد الحصول على معاش التقاعد، وهذه الشروط كالتالي: