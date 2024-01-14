القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا على النايل سات 2024|تردد قناة أون تايم سبورت” لمشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم

تردد قناة اون تايم سبورت 2024 يستحق عشاق الساحرة المستديرة الاهتمام بالتفصيل الشامل حيال تردد قناة فهي تعد واحدة من القنوات الرياضية الرائدة التي تقدم تغطية للبطولات والدوريات العربية والعالمية تتميز بتوفير تجربة مشاهدة فريدة حيث تعتمد على أحدث التقنيات المتقدمة في عرض وبث الأحداث الرياضية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024

ما يميز أون تايم سبورت أيضا هو أنها تقدم خدمتها بشكل مجاني وبدون أي تشفير مما يتيح للمشاهدين الوصول السهل والمباشر إلى مباريات الفرق الوطنية والأندية في مختلف المسابقات الرياضية بالإضافة تقوم القناة بنقل مباريات المنتخب الوطني القدم.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

تردد قناة اون تايم سبورت2024 على النايل سات:

التردد:10853

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تردد قناة اون تايم سبورت2 2024 على النايل سات:

التردد:11861

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2024

قناة beIN Sports HD 2 Max. تردد قناة beIN Sports. قناة الجزائرية الرياضية. القناة الجزائرية الأولى. قناة المغربية الرياضية. قناة ESPN 901. القناة الألمانية Sportdigital. قناة Canal+ Afrique على القمر الصناعي Eutelsat 7 West. قناة StarTimes على القمر الصناعي. قناة Kwese TV على القمر الصناعي SES-5.

ترددات القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024

يمكنكم متابعة beIN Sports HD 2 Max عن طريق التردد التالي:

1. التردد: 11623.

2. معدل الترميز: 27500.

3. الاستقطاب: عمودي V.

القمر الصناعي: عرب سات.

قناة beIN Sports علي التردد :

1. القمر الصناعي: النايل سات.

2. التردد: 11013.

3. الاستقطاب: أفقي.

4. معدل الترميز: 27500.

قناة الجزائرية الرياضية على النايل سات علي التردد التالي:

1. التردد: 12054.

2. استقطاب: أفقي.

3. معدل الترميز: 27500.

4. تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة الجزائرية الأولى فهو كالتالي:

1. التردد: 11680.

2. معدل الترميز: 27500.

3. الاستقطاب: عمودي v.

4. القمر الصناعي: النايل سات.

قناة المغربية الرياضية يمكنكم مشاهدتها علي القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد :

1. التردد: 11157.

2. استقطاب: رأسي.

3. معدل الترميز: 27500.

4. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ESPN 901:

1. التردد: 12609.

2. معدل الترميز: 7550.

3. الاستقطاب: أفقي H.

4. القمر الصناعي: تيلستار 15 غرب.

تردد قناة المغربية على عرب سات.

1. التردد: 12683.

2. استقطاب: H رأسي.

3. معدل الترميز: 27500.

4. تصحيح الخطأ: ¾.

القناة الألمانية Sportdigital:

1. التردد: 11185.

2. معدل الترميز: 22000.

3. الاستقطاب: V.

4. القمر: أسترا سات 19.

طريقة تنزيل القنوات الناقلة علي تلفازك عبر الترددات السابقة

انتقل إلي قائمة القنوات علي جهازك. اضغط علي زر البحث. حدد نوع القنوات التي تريد البحث عنها (القنوات المجانية). ومن ثم أدخل تردد القناة التي تريد تنزيلها. اضغط علي (بَدْء) وسوف يتم تنزيلها.

ضبط تردد قناة أون تايم سبورت بسهولة، يمكنك اتباع الخطوات التالية: