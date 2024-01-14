ألحق حمل النسخة المجانية والمفتوحة على تلفزيونك حالًا “تردد قناة بين سبورت الرياضية 2024”

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن تردد قناة بين سبورت الرياضية وذلك لمشاهدة مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تشارك بها الكثير من المنتخبات العربية ، وتبدأ مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا يوم السبت القادم الموافق 13 يناير 2024 ويلعب منتخب مصر أول مبارياته في البطولة أمام منتخب موزمبيق يوم الأحد القادم الموافق 14 يناير 2024 ويمكنكم مشاهدة جميع مباريات البطولة عبر شاشة قناة بين سبورت الرياضية.

تردد قناة بين سبورت الرياضية

نكشف اليوم عن تردد قناة بين سبورت الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات بعد إعلان إدارة قنوات بين سبورت عن بث جميع مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا بعد حصولها على حقوق بث المباريات في الوطن العربي وشمال أفريقيا وتعتبر قناة بين سبورت هي القناة العربية الوحيدة التي ستقوم بنقل جميع مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ولم تعلن القنوات المصرية الأخرى عن بث مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا وإليكم تردد قناة بين سبورت الرياضية.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11310

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 2\3

موعد مباراة مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا

بعد تنزيل تردد قناة بين سبورت الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب مصر الأول أمام موزمبيق في دور المجموعات يوم الأحد 14 يناير الجاري ، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ، ومن المتوقع أن يشارك محمد صلاح نجم المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي بصفة أساسية أمام موزمبيق.