شاهدها حالًا “مباراة مصر والموزمبيق في كأس أمم إفريقيا 2024” بأعلى جودة على هذه القنوات

موعد عرض مباراة مصر والموزمبيق في كأس أمم إفريقيا في انطلاقة مثيرة لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم، يخوض أسود الفراعنة أولى تحدياتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يتواجهون مع نظيرهم منتخب موزمبيق، يرتقب أن تكون هذه المواجهة الحماسية يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 على أرض ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

موعد عرض مباراة مصر والموزمبيق في كأس أمم إفريقيا

تأتي هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخب المصري للمنافسة في أقوى البطولات الإفريقية، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق بداية قوية وتحقيق الانتصار في هذا اللقاء الهام يشارك في هذا الحدث الرياضي الكبير 24 منتخبا قاريا، حيث تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات تتنافس في إطار نظام مثير وفي نهج التنافس الشديد، يضمن التأهل إلى الدور القادم الفريقان الواقعان في المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، وهكذا يكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الستة عشر.

قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

خط الدفاع والحراسة:

محمد الشناوي، محمد أبوجبل، محمد صبحي.

عمر كمال عبدالواحد، أحمد فتوح، ومحمد حمدي.

أحمد حجازي، على جبر، ياسر إبراهيم.

خط الوسط:

حمدى فتحي، إمام عاشور، محمد النني.

مروان عطية، أحمد السيد زيزو، مهند لاشين، ومحمود حمادة.

خط الهجوم:

محمد صلاح، مصطفى فتحي.

محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد.

أحمد حسن كوكا، محمود عبدالمنعم كهرباء.

تلك التشكيلة تعكس توازنا مثاليا بين الخبرة والشباب، وتجسد قوة منتخب مصر في مختلف المراكز.