لينك اللوائح النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2024 المغرب

تستعد وزارة التربية والتعليم المغربية لإعلان نتائج مباراة التعليم لعام 2023-2024، وذلك بعد إجراء الاختبار الشفوي لجميع المرشحين الذين تم اختيارهم من الاختبار الكتابي في الشهر الماضي وبحسب مصادر مسؤولة في الوزارة، فإن النتائج النهائية للمباراة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك عن طريق الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن عدد المرشحين الذين تقدموا للمباراة بلغ أكثر من 100 ألف مرشح، وقد تم اختيار حوالي 50 ألف مرشح للاختبار الشفوي.

اللوائح النهائية لمباراة التعليم بالتعاقد 2024

وتعد مباراة التعليم بالتعاقد، من أهم المباريات التي يتم تنظيمها في المغرب، وذلك بهدف توظيف المعلمين في جميع مراحل التعليم وتحرص وزارة التعليم المغربية على إجراء هذه المباريات بشكل عادل وشفاف، وذلك لضمان اختيار أفضل الكفاءات للعمل في مجال التدريس يمكن للمتقدمين لمباراة التعليم بالمغرب لعام 2024، الاستعلام عن نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية المغربية.

تسجيل الدخول باستخدام رقم بطاقة التعريف الوطنية.

النقر على خانة “استعلام” أو “البحث”.

سوف تظهر نتائج جميع المتقدمين في الحال.

البحث عن الاسم الذي ترغب في الاستعلام عنه في القائمة.

في حالة عدم ظهور النتيجة، يجب التأكد من الرقم التعريفي.

في حالة استمرار المشكلة، يمكن التواصل مع الأكاديمية التي قدمت فيها طلب التوظيف.

يترقب العديد من الأشخاص في المغرب، إعلان نتائج مباراة التعليم بالتعاقد لعام 2023-2024، وذلك بعد إجراء الاختبار الشفوي لجميع المرشحين الذين تم اختيارهم من الاختبار الكتابي وفي ظل هذا الانتظار، أعلنت وزارة التعليم المغربية، أنه سيتم الإعلان عن نتائج المباراة خلال الفترة القادمة، وذلك بالتزامن في جميع المناطق.