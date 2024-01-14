اتفرج على المباريات الحصرية الآن عبر تردد قناة اون تايم سبورت 2024 بأعلى جودة ومجانًا

تردد قناة اون تايم سبورت تعتبر قناة “أون تايم سبورت” من بين القنوات الفضائية الرياضية الرائدة والأكثر شهرة في الوقت الحالي، تقدم القناة مجموعة شاملة من البرامج والأحداث الرياضية، بما في ذلك البطولات الهامة على الصعيدين الدولي والمحلي، وذلك بشكل مجاني تماما.

تردد قناة اون تايم سبورت

تم إطلاق هذه القناة بالتعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مما ساهم في تعزيز مكانتها تتميز القناة بجودة عالية في الصوت والصورة، يمكن تنزيل تردد القناة بسهولة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، مما يتيح لهم الوصول إلى التغطية الشاملة للأحداث الرياضية بكل يسر وسهولة.

تردد قناة أون تايم سبورت 2024 على النايل سات

التردد:10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز :27500.

معامل تصحيح الخطأ:6/5.

تردد قناة أون تايم سبورت 2 و3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أفضل برامج قناة أون تايم سبورت

قناة “أون تايم سبورت” تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية المميزة

برنامج: ملعب أون رياضي يقدمه الكابتن أحمد شوبير.

برنامج: ميديا أون يقدمه الإعلامية أميرة جمال.

برنامج: 180ثانية يستعرض أبرز الأحداث الرياضية ويتم تقديمه بواسطة الإعلامية الرياضية الا عمر.

برنامج: تغطية خاصة يقدم تغطية موسعة وخاصة لأحداث رياضية معينة، ويتم تقديمه بواسطة الكابتنين أحمد شوبير، وسيف زاهر.

وأيضا برنامج: استاد مصر.

كيفية تحميل قناة أون تايم سبورت