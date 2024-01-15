استقبل حالًا “تردد قناة اون تايم سبورت 2024” متاحة على جميع الاقمار الصناعية بجودة عالية

تردد قناة اون تايم سبورت 2024 ترتفع نسبة البحث على تردد قناة أون تايم سبورت 2024 إلى افاق لم تسبق لها مثيل، حيث تتصدر قائمة الاهتمام لدى عشاق كرة القدم، وخاصة مباريات الدوريات الكبرى والأحداث المثيرة، يكمن هذا الاهتمام في رغبة المشاهدين في متابعة أحدث أخبار وتقارير المباريات وبالأخص المواجهة الحماسية بين المنتخب المصري وتنزانيا، فضلا عن باقي المباريات المثيرة والفرق المحببة للجماهير.

تردد قناة اون تايم سبورت 2024

وفي إطار تقديم خدمة متميزة، ستقوم القناة بإطلاق استوديو تحليلي يضم نجوم الرياضة البارعين لتقديم تحليلات دقيقة وشيقة حول تطورات المباراة وأداء اللاعبين.

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

قناة أون تايم سبورت2 ترددها

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

خطوات ضبط قناة أون تايم الرياضية