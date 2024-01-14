دقائق قليلة فقط على عرض مباراة منتخب مصر في كأس امم افريقيا 2024 “هنـــا”

توقيت عرض مباراة منتخب مصر في كأس امم افريقيا تبقى لنا فقط قليل من الزمن حتى ننطلق في رحلة مثيرة نحو بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل، يعد هذا الحدث الرياضي من بين أبرز الأحداث الكروية على مستوى القارة الإفريقية.

توقيت عرض مباراة منتخب مصر في كأس امم افريقيا

في رحلة مميزة نحو التاريخ الكروي، يستعد منتخب مصر بكل فخر وتحفيز للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، يتطلع الفراعنة إلى خوض هذا التحدي الكروي الكبير بروح عالية وأداء متميز، متطلعين إلى تحقيق اللقب الغالي للمرة الثامنة في تاريخهم المشرف.

جدول مباريات المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا

تنطلق رحلة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بمواجهة قوية أمام منتخب موزمبيق في الجولة الافتتاحية حيث يتنافس الفريقان في استاد مجمع القاهرة الدولي، يوم السبت 13 يناير، عند السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

تأتي الجولة الثانية بتحد جديد، حيث يواجه منتخب مصر نظيره القوي منتخب غانا يوم الخميس 18 يناير، في تمام العاشرة مساء، بملعب مجمع القاهرة الدولي.

وتكون المرحلة الثالثة حاسمة للفراعنة، حيث يخوضون مواجهة حاسمة أمام كاب فيردي يوم الإثنين 22 يناير في تمام العاشرة مساء، وذلك بتوقيت القاهرة.

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