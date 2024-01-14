جميع القنوات الناقلة لمباراة مصر والموزمبيق مجانا 2024 في كأس أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر والموزمبيق مجانا تترقب جماهير الكرة المصرية بفارغ الصبر لحظة انطلاق رحلة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، تعد هذه المواجهة الافتتاحية للفراعنة في النسخة الـ34 من البطولة، التي ستنطلق خلال ساعة في أراضي كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبا يتنافسون على تحقيق أعظم الإنجازات على الصعيدين القاري والوطني.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والموزمبيق مجانا

في هذه اللحظة المميزة، يتأهب المنتخب المصري بكل حماس وتحفيز لخوض تحديات هذا الحدث الكروي الكبير، مسعى إلى تحقيق التألق اللازم والمضي قدما نحو مشوار البطولة، إن هذه اللحظة تعكس التحفيز الكبير لدى اللاعبين والشغف الجماهيري الذي ينتظر الرؤية لأداء متميز يقود الاعبين نحو الانتصارات ويضع بصمة قوية في بداية رحلتهم في كأس الأمم الأفريقية.

قنوات التي تنقل مباراة مصر وموزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية

يمكن للمشاهدين الاستمتاع بالبث المجاني عبر القنوات التالية:

قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w.

قناة 5Sport hd من خلال قمر .Amos 4W

قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 9E.

قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W.

قناة 5Live HD عبر قمر .Amos 4W

قناة ziggo sport HD من خلال قمر Astra 23E.

قناة 5Stars HD عبر قمر .Amos 4W

قناة 5Gold من خلال قمر Amos 4W.

قناة TV 8.5 HD عبر قمر .Turksat 42E

قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E.

مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

تنطلق رحلة مصر في البطولة بمواجهة موزمبيق يوم الأثنين 14 يناير، ومن ثم يلتقي منتخب غانا في الجمعة 18 يناير وأخيرا يواجه الرأس الأخضر يوم الثلاثاء 22 يناير.