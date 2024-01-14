كم يوم باقي على صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 بالزيادة الجديدة المعلن عنها بأمر رئاسي

كم يوم باقي على صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 العديد من المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة يسعون إلى معرفة موعد صرف معاشاتهم لشهر يناير 2024، وذلك للتحضير لأي تغييرات محتملة في جداول الصرف، يتبع المستفيدون من البرنامج إعلانات وزارة التضامن الاجتماعي والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على المعلومات الدقيقة حول مواعيد الصرف وأية تفاصيل إضافية قد تكون ذات صلة.

كم يوم باقي على صرف معاشات تكافل وكرامة 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة في 15 يناير الحالي، مشيرة إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة إلى 5.2 مليون أسرة، بإجمالي 22 مليون مواطن مصري.

خطوات الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة وشروط التقديم:

خطوات الاستعلام:

يمكنك الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

انقر علي أيقونة “الاستعلام عن نتيجتك”.

قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الحقل المخصص.

اضغط على زر “استعلام”.

ستظهر نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، حيث يمكن أن تكون الحالة سارية، متجمدة، أو موقوفة.

شروط التقديم: