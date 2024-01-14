“فك الشفرة واتفرج ببلاش” تردد قناة الجزائرية الأولى المفتوحة التي تعرض مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم أفريقيا 2024 اليوم

يبحث الكثير من المواطنين في مصر ومحبي كرة القدم عن تردد قناة الجزائرية الأولى والتي تنقل مباراة مصر وموزمبيق اليوم في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار، وسوف نعرض لكم خلال المقال موعد اللقاء المرتقب والذي ينتظره جميع عشاق كرة القدم، والقنوات التي سوف تنقل المباراة ويمكن مشاهدته من خلالها بأفضل جودة.

تردد قناة الجزائرية الأولى على نايل سات

وقامت القناة الأولى لدولة الجزائر بالإعلان عن أنها قامت بالحصول على حقوق نقل عدد من مباريات البطولة الأفريقية ومن بينها مباراة المنتخب المصري اليوم، وهو ما جعل الجميع يبحث عن طريقة ضبط تردد القناة ومشاهدة اللقاء بشكل مجاني، خاصة وأن البطولة يتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة، وهو ما يجعل الجميع يفضل المشاهدة من خلال القناة الجزائرية بشكل مجاني، ويمكن ضبطها على القمر الصناعي “نايل سات” من خلال التردد التالي:

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معامل الاستقطاب أفقي

جودة القناة HD.

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية

ويجب أولا من أجل التمكن من تشغيل القناة بكل سهولة التأكد من أن جهاز الاستقبال الخاص بك يدعم تشغيل القنوات بجودة HD وبعد ذلك يتم تنزيل القناة من خلال التردد الذي ذكرناه لكم، وفي حالة كانت القناة لا تعمل يجب فك الشفرة الخاصة بها وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على القائمة من خلال جهاز التحكم “الريموت”.

الضغط على “الإعدادات”.

إدخال الرقم السري ويكون (0000) أو (1111).

تسجيل رمز فك الشفرة التالي 110000000000.

بعد ذلك سوف تجد القناة تعمل بشكل طبيعي ويمكن مشاهدة اللقاء بدون أي مشاكل، ومن المقرر أن يبدأ اللقاء اليوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.