نزلها حالاً.. تردد قنوات بين سبورت BeIN Sport على النايل سات المفتوحة والمشفرة 2024

بعد انطلاق كأس أمم أفريقيا الذي انتظره الكثير من الأشخاص من كافة أنحاء العالم لهذا يرغب عدد كبير من محبي ومتابعي كرة القدم معرفة تردد قنوات بين سبورت التي سوف تقوم بنقل مباريات هذه البطولة، ومن خلال هذه السطور التالية في هذا التقرير سوف نتعرف على تردد هذه القنوات بالإضافة معرفة كيفية استقبال تردد القنوات على جهاز الاستقبال لديك.

تردد قنوات بين سبورت

يتساءل العديد من عاشقي كرة القدم عن تردد قنوات بين سبورت حيث جاءت قائمة تردد هذه القنوات على القمر الصناعي نايل سات كما يلي:

تردد قناة بين سبورت 1

التردد: 12604. معدل ترميز القناة: 27500. استقطاب القناة: رأسي. معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



تردد قناة بين سبورت 2

التردد: 12245. معدل الترميز: 27500. استقطاب قناة بين سبورت 2: رأسي. معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



تردد قناة بين سبورت 3

التردد: 12245. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: رأسي. معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



تردد قناة بين سبورت 4

التردد: 12245. معدل الترميز: 27500. استقطاب: رأسي. تصحيح الخطأ: 2/3.



طريقة فتح قنوات بين سبورت على الريسيفر

يستطيع الأشخاص فتح قنوات بين سبورت على جهاز الريسيفر بكل سهولة وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية: