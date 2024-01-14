موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي 2024 ترم اول بوابة نتائج التعليم الاساسي نتائج القاهرة

موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 بوابة نتائج التعليم الأساسي من وزارة التربية والتعليم ازداد البحث عنه من قبل الطلاب وأولياء الأمور في جمهورية مصر العربية، حيث سيتم الإعلان عنها من خلال بوابة التعليم الرسمي وذلك بعد الانتهاء من الماراثون الامتحاني ولا بد من التنويه إلى أن هذه الاختبارات بدأت في يوم 2 يناير الجاري وانتهت في يوم 10 يناير، وبمجرد الانتهاء من الاختبارات بدأت عملية التصحيح في اللجان بجميع المديريات التابعة لوزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، حتى يتم تقييم الطلاب وبعد الانتهاء من التصحيح والتطبيق ستقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج.

موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024

يستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائجهم من خلال موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي 2024 وذلك عن طريق اتباع الآتي..

قم بزيارة بوابة التعليم الاساسي وزارة التربية والتعليم المصرية .

ثم اضغط على أيقونة نتيجة رابعة ابتدائى.

بعدها ينقر على الفصل الدراسي الأول.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس واسم الطالب.

حدد المدرسة التابع لها الطالب.

بعد الانتهاء انقر على زر عرض النتائج وهذا بعد أن تعلن الوزارة بشكل رسمي عن ظهورها.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي

موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 يتم تفعيله، وذلك بمجرد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعات ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ظهورها في أول الأسبوع الثالث من شهر يناير الحالي، وتحرص الوزارة على التأكد من أن أعمال التصحيح تتم بمنتهى الشفافية والدقة، وذلك من أجل الحفاظ على حق الطلاب ومستقبلهم وعدم تعرضهم للظلم، و يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الرقم الجلوس الخاص بالطالب عن طريق رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي، ونتمنى النجاح والتوفيق جميع الطلاب.