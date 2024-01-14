عااااجل .. إيقاف صرف بعض الرواتب التقاعدية في العراق لهذا السبب

أصدرت هيئة التقاعد الوطنية بيانا اليوم الأحد بخصوص إيقاف صرف بعض الرواتب التقاعدية في العراق، إذ قامت الهيئة بالرد على وكالة الانباء العراقية بشأن ما تداول من بعض النشطاء في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المراجعين ومايحدث في صندوق تقاعد موظفي الدولة في مؤسسة الوثبة بسبب قرار إيقاف بعض الرواتب التقاعدية لتحديث البيانات الشخصية، لذا شدد الأستاذ ماهر حسين رشيد رئيس الهيئة إدارة الصندوق بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة بهدف العمل على معالجة الموقف في إطار خطة الهيئة لتبسيط الإجراءات وتسهيل استلام طلبات المتقاعدين الكترونيا ومعالجتها خلال ثلاثة أيام عمل.

إيقاف صرف بعض الرواتب التقاعدية في العراق

قررت هيئة التقاعد الوطنية في العراق، القيام بعدد من الإجراءات في إطار التضامن مع المتقاعدين وتسريع عملية صرف الرواتب، إذ قررت الهيئة تمديد عدد ساعات الدوام الرسمي وعدم تحمل المتقاعدين مشقة المراجعة، بالإضافةً إلى ضرورة محاسبة الموظفين المقصرين، من ناحية أخرى قررت وزارة المالية العراقية رفع رواتب المتقاعدين بالعراق لتصل إلى 100 ألف دينار عراقي، إذ تم زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 500 ألف دينار عراقي بدلاً عن 400 ألف دينار، إذ أكدت بأن هذه الزيادة تتضمن الفئات التي تقبض راتب أقل من مليون دينار فقط، لأنهم أكثر استحقاقا للزيادة، كما تم إضافة هذه الزيادة بناءً على قانون العمل الجديد.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 في العراق

حددت هيئة التقاعد العراقية الخطوات التي يفضل اتباعها للراغبين في الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي: