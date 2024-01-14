لينك التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 𝔸𝔻𝔻𝕃 3 واهم الشروط

من المنتظر أن تبدأ وزارة السكن والعمران الجزائرية في فتح باب التسجيل لبرنامج سكنات عدل 3 لعام 2024، وهو برنامج حكومي يهدف إلى تمكين المواطنين من اقتناء وحدات سكنية بنظام البيع بالإيجار بأسعار مناسبة للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط. في هذا المقال، سنقدم لكم كيفية التسجيل في هذا البرنامج والشروط والمستندات الضرورية للحصول على سكن عدل 3 حيث من المعتاد أن تكون إجراءات التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 متاحة عبر موقع الوزارة الرسمي للسكن والعمران في الجزائر.

التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

تستعد وكالة عدل الجزائرية لإطلاق التسجيل في سكنات عدل 3، وذلك في نهاية شهر فبراير 2024. وسيكون التسجيل إلكترونياً عبر موقع الوكالة الرسمي ويأتي إطلاق التسجيل في إطار التزام الحكومة الجزائرية بتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين. وتشمل سكنات عدل 3 وحدات سكنية بأسعار تنافسية، وبمساحات مختلفة تلبي احتياجات المواطنين وأكدت وكالة عدل أن التسجيل سيكون متاحاً لجميع المواطنين الجزائريين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً

انتقل مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني الخاص بسكن عدل من خلال الرابط التالي: inscription.aadl.dz.

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بعد تعبئة جميع البيانات، اضغط على أيقونة “تأكيد” لإتمام عملية التسجيل.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

حددت وزارة السكن والعمران والمدنية في الجزائر شروط الاستفادة من برنامج سكنات عدل 3، والذي يهدف إلى توفير مساكن سكنية للمواطنين الجزائريين ذوي الدخل المحدود وتشمل الشروط ما يلي: