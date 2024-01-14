هوني صدرت.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وجبة شهر يناير عبر منصة مظلتي في بغداد وعموم المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، لايزال هناك عمليات بحث مستمرة حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من قبل المواطنين في جميع المحافظات العراقية، فحتى الآن لم تصدر الوزارة أي بيان رسمي يفيد بكشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خاصة في ظل عدم وجود أموال كافية لصرف الدعم للمستحقين، واليكم خطوات الاستعلام.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

ومن المقرر أن تعلن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة قريبا وفقا لما صرحت به وزارة العمل العراقية التي قدمت اعتذار للمواطنين عن تأخرها في الاعلان عن اسماء المستفيدين من تلك الوجبة، مؤكدة أنها ستعلن وتكشف الستار عن تلك الاسماء في أقرب وقت، حيث سيتم رفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة أو عبر منصة مظلتي التابعة له بعد الانتهاء من تجهيز الاموال اللازمة لصرف تلك الدفعة، واليكم بسهولة طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر مظلتي، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الرسمية التي تعمل على مدار الساعة.

الآن ادخل إلى قسم هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد الاستعلام عن اسماء الوجبة السابعة.

اختر المحافظة القاطن بها “بغداد، الكرخ، النجف، القادسية، ارابيل،….”.

قم بادخال كافة البيانات الخاص بك بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام.

ستظهر لك كلمة تحميل كشوف المشمولين قم بالضغط عليها.

بعد تحميل كافة الكشوفات قم بفتحها والبحث عن اسمك.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

من المقرر أن يتم الاعلان عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة خلال ساعات من الآن، حيث أكدت الوزارة أن الصرف سيتم قريبا قبل حلول الشهر الكريم لكافة الاسر المحتاجة ومحدودة الدخل من أجل توفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.