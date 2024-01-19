رسميًا “موعد انتهاء امتحانات الترم الاول في مصر لجميع الصفوف الدراسية” 2024

موعد انتهاء امتحانات الترم الاول في مصر يشهد نهاية الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023-2024 انقضاءه يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، حيث ينطلق طلاب المراحل التعليمية في استعراض أداءهم خلال هذه الفترة، وفي إطار التحضير للتقييمات النهائية، يحدد موعد امتحانات الترم الأول وفقا للخريطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد انتهاء امتحانات الترم الاول في مصر

في أول أيام الدراسة للعام الدراسي الجديد، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، رسالة ملهمة إلى المعلمين والمعلمات، حيث شجعهم على أداء رسالتهم المقدسة في تنمية جيل منتج ومبدع، وحثهم على العمل الجاد على تطوير المنظومة التعليمية بجميع جوانبها، في رسالتهم، دعا وزير التربية والتعليم الفني بالتوفيق والنجاح لصالح رفعة وتطوير وطنهم الغالي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024

يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر شهد بداية الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024.

امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بدأت في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وتمثل هذه الامتحانات فترة حاسمة لتقييم أداء الطلاب.

وفي يوم الخميس الموافق 25 من يناير 2024، انتهى الطلاب من فصلهم الأول، حيث تم تحديد هذا التاريخ كنهاية لهذا الفصل الهام.

تبدأ إجازة نصف العام لعام 2024 في يوم السبت الموافق 27 من يناير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين حيث يتاح للطلاب فترة استراحة واستعداد للفصل الدراسي الثاني.

إجازة نصف العام تنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024، وبعد هذا التاريخ، يستأنف الطلاب الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في 10 فبراير 2024.

تشهد فترة منتصف العام أيضا إجراء امتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

ينتهي الفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024 يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، حيث ينظم الجدول الزمني لهذا الفصل بعناية.

ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف، حيث يعتبر فترة الامتحانات للفصلين الدراسيين الأول والثاني جزءا من أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المقررة قانونيا.