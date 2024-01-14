“ا̍ڶــڔٻۧــٰٱ̍ڸ ۖ ٹــٰٱ̍ڔ ڣــې ا̍ڶــ؏ــٰا̍ڶــې ۗ” سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

قد استقر سعر الريال السعودي اليوم الموافق 14 من شهر يناير لعام 2024 مقابل الجنيه المصري من حيث التعاملات البنكية، ونعرض لكم كافة البيانات المتعلقة بموضوع سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، في السطور التالية بشكل من التفصيل، فقط تابع معنا.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري



بلغ سعر الريال السعودي اليوم بتاريخ 14 من شهر يناير لعام 2024 ميلادياً مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء ما سنقوم بعرضه إليكم فيما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

قد استقر سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر حيث سجل هدوءًا في التداولات البنكية، وبالنسبة إلى تعاملات البنك اليوم لعملية الشراء حوالي ثمانية فاصل تسعة عشر جنيها مصرياً، وسجل في تعاملات البيع حوالي ثمانية فاصل إثنان وعشرين جنيها مصرياً.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم

اكتمل اليوم بهدوء واستقرار في سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي حيث سجل في تعاملات البيع ثمانية فاصل إثنان وعشرون جنيها مصرياً، وفي تعاملات الشراء حوالي ثمانية فاصل تسعة عشر جنيها مصرياً.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري

قد تم تسجيل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة في تعاملات الشراء حوالي ثمانية فاصل إثنان وعشرين جنيها مصرياً، وفي تعاملات البيع حوالي ثمانية فاصل خمسة وعشرين جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

استمر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي بالحفاظ على استقراره وسجل في تعاملات الشراء حوالي ثمانية فاصل إثنان وعشرين جنيها مصرياً، وفي تعاملات البيع حوالي ثمانية فاصل خمسة وعشرين جنيها مصرياً.