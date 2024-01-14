ما هي حقيقة زيادة رواتب شهر يناير 500 جنية للموظفين!! وزارة المالية تٌعلن عن التفاصيل

حقيقة زيادة رواتب شهر يناير 500 جنية يتساءل العديد من المواطنين حول زيادة المرتبات في يناير 2024، حيث نشرت وزارة المالية المصرية معلومات حول موعد صرف رواتب هذا الشهر، يأتي هذا التساؤل في سياق الزيادة الجديدة في قيمة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية، والتي تم الإعلان عنها من قبل المجلس القومي للرواتب لعام 2024 في القطاع الخاص.

حقيقة زيادة رواتب شهر يناير 500 جنية

تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، مما يعني زيادة قدرها 500 جنيه، يشمل هذا القرار جزءا كبيرا من موظفي وعاملي الدولة الذين يتطلعون إلى زيادة رواتبهم، سيتم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من يناير 2024، وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن قرارها بصرف معاشات لأكثر من 11 مليون مستفيد من المعاش، وهو إعلان يشعر المستفيدين بالتأكيد والاطمئنان بشأن حقوقهم المالية في هذه الفترة المهمة.

جدول صرف مرتبات يناير 2024

تم مراعاة أيام الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، وبناء على هذا الأساس، سيتم صرف متأخرات المرتبات من يوم الخميس 4 يناير إلى 9 يناير، يأتي هذا التوقيت استجابة لاحتفالات عيد الميلاد الجديد، حيث تم اتخاذ هذا الإجراء بغية مساعدة الموظفين على الاستمتاع بالاحتفالات والاستراحة خلال هذه الفترة.