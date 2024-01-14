هنـــا “جدول صرف رواتب شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة” مبروك عليك الزيادة الجديدة ياعم

جدول صرف رواتب شهر يناير 2024 تبقى أيام قليلة قبل موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024ويعد هذا الحدث محل انتباه العديد من المواطنين الذين يتطلعون إلى القبض على أول راتب في العام الجديد مع اقتراب الموعد، انشغل العديد منهم بتساؤلات حول ما إذا كان سيتم تبكير موعد الصرف.

جدول صرف رواتب شهر يناير 2024

وقد قدمت وزارة المالية توضيحات حول مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024 للعاملين في كل الوزارات التابعة لها، مما يساهم في توجيه التوقعات وتقديم معلومات دقيقة للمواطنين حول هذا الجانب المالي المهم.

مواعيد صرف مرتبات يناير 2024

وفقا للجدول الزمني الذي وافقت عليه وزارة المالية لصرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين في كل الجهات الإدارية بالدولة.

من المقرر أن ينطلق صرف المرتبات في أيام 21، 22، 23، 24، 28 من هذا الشهر، يجدر بالذكر أن يوم الخميس 25 يناير يعتبر إجازة رسمية، وأن أيام 26 و27 تعتبران إجازة أسبوعية للقطاع المصرفي.

هذا الترتيب يأتي في إطار محاولة الحكومة توفير فرص أفضل للموظفين للتصرف في رواتبهم واستغلالها بشكل أمثل خلال الفترة القادمة، مع مراعاة للإجازات والاحتفالات الرسمية.

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2024

تتوفر عدة وسائل لصرف مرتبات شهر يناير 2024، حيث يمكن للموظفين الاختيار من بين الخيارات التالية:

الصرف من مكاتب البريد المصري.

الصرف من فروع بنك ناصر الاجتماعي.

الصرف من المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

الصرف من منافذ شركة فوري.

توفر هذه الخيارات مرونة للموظفين لاختيار الوسيلة التي تناسبهم أفضل لاستلام رواتبهم.