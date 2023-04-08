من البيت.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2023 من موقع المصرية للاتصالات

نقدم لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2023 من موقع المصرية للاتصالات بالخطوات، حيث من المقرر أن تصدر فاتورة التليفون الارضي في منتصف الشهر الميلادي، وتقوم الشركة بمنح المستخدمين فترة سماح لمدة شهر دون غرامة حتى 14 مايو 2023 حتى يقوموا بسداد الفاتورة تجنبا لانقطاع الخدمة، وفي حالة عدم سداد الفاتورة خلال الفترة المحددة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

نوفر لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع المصرية للاتصالات الذي يمكنك أيضا من سداد الفواتير الكترونيا من خلاله، فقط اتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع المصرية للاتصالات.

قم بادخال كود المحافظة التي تقطن بها.

قم بادخال رقم التليفون الارضي في الخانة المخصصة له.

اضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

اضغط على الفواتير المستحقة للسداد إذا كنت ترغب في سدادها الكترونيا عبر الموقع باستخدام الفيزا.

طرق سداد فاتورة التليفون الارضي 2023

من المعروف أن فاتورة التليفون الارضي تصدر مرة كل ثلاثة شهور أي بشكل ربع سنوي، ويمكنك سدادها الكترونيا بأكثر من طريقة دون التوجه إلى السنترال، وتلك الطرق هي:

خدمة فوري أو ماكينات ATM للبنك الأهلي وبنك CIB، كما تتيح خدمة وي باي we pay.

من خلال الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات.

من خلال خدمة فودافون كاش عبر الهاتف المحمول.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالخط الساخن

و أتاحت الشركة الاطلاع على فاتورة الهاتف الارضي لشهر ابريل 2023 بالاتصال بالرقم المختصر 19777 واتباع التعليمات، أو من خلال رقم خدمة العملاء 111 على مدار الساعة.

مازال بامكانك رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل من خلال زيارة موقع الشركة المصرية للاتصالات على شبكة الانترنت وادخال البيانات المطلوبة ليظهر لك اجمالي الفواتير المستحقة، لتتمكن بعد ذلك من سدادها بسهولة بأي طريقة.