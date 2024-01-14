رسميًا تاريخ بداية إجازة الترم الاول 2024 في هذا الموعد!! وتمديد الإجازة إلى شهر لهذه الصفوف

تاريخ بداية إجازة الترم الاول 2024بداية مع انطلاق امتحانات الترم الأول، يسعى طلاب المراحل التعليمية المختلفة في مصر، برفقة أولياء الأمور، للتعرف على موعد إجازة نصف العام لعام 2024 وبداية الفصل الدراسي الثاني، وفي هذا السياق، كشفت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني عن تفاصيل هامة حول هذا الأمر.

تاريخ بداية إجازة الترم الاول 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضوح أن إجازة نصف العام لعام 2024 لطلاب صفوف النقل، من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، وكذلك طلاب الشهادة الإعدادية ستكون اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 يناير، ستشهد نهاية إجازة نصف العام 2024 للطلاب في يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

أكدت وزارة التعليم العالي بوضوح أن الانتقال إلى الفصل الدراسي الثاني في العام الحالي 2023-2024 سيكون ابتداء من يوم السبت الموافق 10 فبراير، ومن المقرر أن تستمر الفصل الدراسي الثاني حتى يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 مما يساعدهم في ترتيب جداولهم والاستعداد الجيد للفترة القادمة.

بداية الترم الثاني 2024 للجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أن إجازة منتصف العام للجامعات ستنطلق في 27 يناير 2024، وتنتهي في 8 فبراير 2024، مع بداية الترم الثاني في 10 فبراير 2024، من المقرر أن تستمر الدراسة في هذا الفصل لمدة 16 أسبوعا حتى 30 مايو 2024، تقدم هذه المعلومات توجيها واضحا للطلاب الجامعيين، مساعدتهم في التخطيط الفعال لفترة الدراسة القادمة.