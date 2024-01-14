أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024،حيث تقدم وزارة العمل في العراق مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين، ومن بين هذه الخدمات الرئيسية يأتي برنامج دعم الرعاية الاجتماعية، وفي شهر يناير 2024، تقدم الوزارة الدفعة السابعة من هذا البرنامج، لذلك يبحث العديد من المواطنين العراقيين الذين قدّموا طلبات للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية عن طريقة تحميل قوائم المستفيدين من الدفعة الأخيرة لعام 2024، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال منصة مظلتي الإلكترونية في العراق، يتيح هذا للمتقدمين تنزيل جميع القوائم للاطلاع على النتائج عند إعلانها من قبل الوزارة.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالموافقة على طلبات برنامج الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة بعد استيفاء جميع الالتزامات المطلوبة للحصول على الدعم، ويقدم البرنامج دعمًا ماليًا للمستحقين، وتتكفل الوزارة بتنفيذه، ولتقديم طلب الدعم، يجب القيام بالخطوات التالية عبر المنصة الإلكترونية “مظلتي” في العراق:

1. قم بالدخول إلى منصة “مظلتي” .

2. الضغط على زر الاستعلام عن نتائج برنامج الرعاية الاجتماعية.

3. اختيار المحافظة والوجبة السابعة، ثم قم بتعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

4.سجيل اسمك ورقم بطاقة الهوية وغيرها من المعلومات الضرورية.

5. بعد ذلك، تحميل قوائم نتائج المستفيدين من الرعاية الاجتماعية فى العراق.

شروط الحصول على الدعم الاجتماعي بالعراق:

فيما يلي سنوضح التفاصيل والشروط المطلوبة للموافقة على طلب البرنامج في جميع المحافظات: