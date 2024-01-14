“تابــع الماتش” مباراة مصر وموزمبيق في كأس امم افريقيا عبر تردد قناة الجزائرية الارضية وبعض القنوات المجانية

يبدأ منتخب مصر مشواره في كأس أمم إفريقيا 2023 لمباراة مصر وموزمبيق، غدا الأحد، في البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار والتي تضم منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر “كاب فيردي”، كل هذا سنوضحه بشكل مفصل في المقال التالي.

حكم مباراة مصر وموزمبيق

يدير الحكم الموريتاني «دحان بيدة» مباراة مصر وموزمبيق في أمم إفريقيا 2023، ولقد أدار الحكم البالغ من العمر 32 عاما للأندية المصرية 8 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادل و2 هزيمة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق في أمم أفريقيا

ستقام مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق يوم الأحد 14 يناير 2024 عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وسيكون موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق بتوقيت مكة المكرمة عند الحادية عشرة مساء، فيما سيكون موعد مباراة منتخب مصر وموزمبيق بتوقيت دولة الإمارات المتحدة عند الثانية عشرة صباحًا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموزمبيق

سوف تكون القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد موزمبيق قناة بي إن سبورتس التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة أمم أفريقيا ومنها مباراة منتخب مصر وموزمبيق.

تشكيل منتخب مباراة مصر وموزمبيق:

ننتظر ان يلعب روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بطريقة هجومية من أجل تحقيق الفوز، ومن المنتظر أن يكون تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد موزمبيق كما يلى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وأحمد حجازي، ومحمد عبدالمنعم، وأحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني، ومروان عطية، وحمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد.

مشوار منتخب مصر فى أمم أفريقيا

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر، وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لحوالي 35 ألف متفرج.