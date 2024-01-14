موعد مباراة مصر القادمة... مصر وغانا في أمم افريقيا 2023 دور المجموعات

بعد تعادل صعب للفراعنة المصريين امام موزمبيق بهدفين للمنتخب المصري مقابل هدفين لنظيره الموزمبيقي ، يبحث جَمهور المنتخب المصري عن موعد مباراة مصر القادمة في دور المجموعات بالبطولة الافريقية، خاصة وأن الجمهور الأفريقي يعرف حجم وثقل المنتخب المصري الحاصد للقب 7 مرات منهم ثلاث بطولات متتالية،وفي هذا السياق نوضح لكم تاريخ وموعد لقاء منتخبي مصر وغانا.

موعد مباراة مصر القادمة امام غانا

يلتقي المنتخب المصري نظيره المنتخب الغاني في اطار مباريات بطولة كأس أمم افريقيا يوم 18 من يناير الجاري،عند تمام الساعة العاشرة مساًء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

مجموعة مصر في امم أفريقيا المجموعة (ب)

تلعب الدولة المصرية في المجموعة ب والتي تضم ثلاث منخبات عريقة بخلاف المنتخب المصري،من بينهم منتخب غانا ويعد ثاني اقوي المنتخبات في المجموعة (ب)،يترقب المنتخب المصري لقاء هو الأقوي في كأس الأمم الإفريقية بينه و المنتخب الغاني 18 من يناير 2024بالجولة الثانية لدور المجموعات من فعاليات البطولة الأفريقية،وتأتي الجولة الثالثة بلقاء المنتخب المصري لمنتخب الرأس الأخضر 22 يناير الجاري 2024.