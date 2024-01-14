“أتفرج من اليوم” تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية 2024 الناقلة لكأس أمم أفريقيا مجانًا

تم الاعلان عن انطلاق بطولة كاس امم افريقيا لعام 2024، والعديد من المشجعين يرغبون في معرفة تردد القنوات الناقلة لهذه البطولة على النايل سات، تجرى المباريات في كوت ديفوار، حيث بدات البطولة يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 وستنتهي في يوم الاحد 14 فبراير 2024، يشعر الكثيرون بالحماس لمتابعة المباريات ويتطلعون لمعرفة الترددات الصحيحة للقنوات الناقلة لهذه البطولة، ومتابعة القنوات الناقلة لكاس أمم أفريقيا، سيتم نقل المباريات عبر عدة قنوات متعددة، وفيما يلي قائمة بترددات هذه القنوات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 الناقلة لكأس أمم أفريقيا

قناة الجزائرية الأرضية تشهد اقبالا كبيرا من المشاهدين في الجزائر في الفترة الاخيرة، خاصة مع انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2024، يبحث الناس عنها بسبب بثها للعديد من المباريات الهامة وتغطيتها المباشرة، لبعض مباريات كاس الامم الأفريقية 2024، في الوقت الحالي، تعتبر القناة الجزائرية الارضية واحدة من ابرز القنوات التلفزيونية في البلاد، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج، يمكنك ضبط تردد قناة الجزائرية الارضية، على مختلف الأقمار الصناعية كما يلي.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات:

يمكنكم مشاهدة قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة عبر القمر الصناعي النايل سات، وذلك عن طريق ضبط التردد التالي:

التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على قمر هوت بيرد:

التردد: 12577 (H).

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: هوت بيرد.

تردد قناة الجزائرية الفضائية على استرا: