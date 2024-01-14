لولو وماما اتسرقوا يا ناس.. تردد قناة وناسة أطفال Wanasah الجديد 2024 النايل سات

يعتبر تردد قناة وناسة Wanasah الجديد من أهم الترددات التي أثارت جدلاً كبيرًا على شاشات التلفاز التي ينجذب إليها ملايين الأطفال وراغبي الإستماع ومشاهدة العديد من الأفلام الكرتونية المختلفة، حتى أن القناة تنقل العديد من الأغاني والأناشيد الدينية المختلفة، إضافة إلى الأغاني الترفيهية والتعليمية، التي تُعزز من ثقافة الطفل وتنمي قدراته الذهنية طوال الوقت، حتى أن القناة كذلك تقوم على بتحديث الترددات الجديدة الخاصة بها من وقت إلى أخر.

خطوات استقبال تردد قناة وناسة Wanasah

هناك بعض الخطوات الهامة التي يمكن اتباعها من أجل استقبال التردد الجديد لقناة وناسة Wanasah أطفال، وفقًا للنحو الأتي:-

في البداية يتم الذهاب إلى إعدادات جهاز الإستقبال.

ثم يتم على الفور إدخال التردد الجديد للقناة.

ثم يتم تحديد القمر الصناعي الخاص بالقناة.

بعد ذلك يتم كتابة معدل الترميز للقناة.

الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.

ليتم استقبال القناة في النهاية بكل سهولة .

تردد قناة وناسة Wanasah أطفال

جاءت أهم البيانات اللازمة من أجل القيام بإستقبال قناة وناسة الجديد Wanasah أطفال، وفقًا للنحو الأتي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

ثم أن تردد القناة فهو 11470.

معدل استقطاب القناة يكون عمودي.

معدل ترميز القناة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة يكون 5/6.

تردد قناة وناسة Wanasah عبر عرب سات

ويمكن استقبال قناة وناسة على العرب سات، وفقًا للأتي:-