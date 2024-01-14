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زيادة متفاوتة بين البيع والشراء.. أسعار عيارات الذهب والجنيه الذهبي اليوم 14 يناير 2024 في مصر
زيادة متفاوتة بين البيع والشراء.. أسعار عيارات الذهب والجنيه الذهبي اليوم 14 يناير 2024 في مصر
ارتفعت أسعار الذهب اليوم بشكل متباين في مصر خلال تعاملات الأحد الموافق 14 يناير 2024، حيث تفاوتت الزيادة في سعر البيع عن سعر الشراء في جميع الأعيرة، وهذا المقال سيسرد لكم هذه التغييرات في الأسعار، إضافة إلى نشرة الأسعار للعيارات الذهب والجنيه الذهبي اليوم، فإليكم التفاصيل.
أسعار عيارات الذهب اليوم 14 يناير 2024 في مصر
- زادت أسعار غرام الذهب اليوم في مصر حيث وصل سعر عيار 24 إلى نحو 3703 جنيهات للبيع و3749 جنيهاً للشراء، بينما كانت الأسعار حوالي 3691 جنيهاً للبيع و3726 جنيهاً للشراء يوم أمس
- أما سعر غرام الذهب عيار 18 فقد بلغ نحو 2777 جنيهاً للبيع و2811 جنيهاً للشراء، مقابل 2769 جنيهاً للبيع و2777 جنيهاً للشراء وفقاً لأسعار منصة غولد برايس
- سجل سعر غرام الذهب عيار 21، حوالي 3240 جنيهاً للبيع و3280 جنيهاً للشراء، مقارنة بـ 3230 جنيهاً للبيع و3260 جنيهاً للشراء أمس.
تغيرات أسعار عيارات الذهب اليوم الأحد
- سجل عيار 24 زيادة تقدر بحوالي 14 جنيهاً في سعر البيع، في حين ارتفع بنحو 23 جنيهاً في سعر الشراء
- أما عيار 18 فقد شهد ارتفاعاً بنحو 8 جنيهات في سعر البيع مقارنة بالأمس، وسجل زيادة تقدر بحوالي 14 جنيهاً في سعر الشراء
- بينما عيار 21 الذي يعد الأكثر انتشاراً في مصر فقد ارتفع بنحو 10 جنيهات في سعر البيع، وسجل زيادة تقدر بحوالي 20 جنيهاً في سعر الشراء
- فيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، بلغ سعر البيع 25920 جنيهاً، و26080 جنيهاً للشراء
تأتي هذه التغيرات غير المنتظمة في أسعار الذهب تزامناً مع إغلاق سوق التعاملات بالذهب على مستوى العالم بسبب الإجازة.