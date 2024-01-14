رسميًا بدء العد التنازلي على شهر رمضان 2024 “عبارات تهنئة وإمساكية رمضان 30 يوم”

العد التنازلي على شهر رمضان 2024 شهر رمضان هو التاسع من أشهر السنة الهجرية، يأتي بعد شهر شعبان ويحتل مكانة خاصة ومميزة في قلوب المسلمين، يعد شهر رمضان فرصة للتقرب إلى الله، وفيه يمارس المسلمون الصيام الذي يشمل الامتناع عن تناول الطعام والشراب والتجنب من السلوكيات السيئة من الفجر حتى غروب الشمس، يتسم هذا الشهر بالعبادة والتضامن الاجتماعي، وهو فرصة لتحسين الأخلاق والتفكير الروحي.

العد التنازلي على شهر رمضان 2024

يتميز التقويم الهجري، بمرونته في تكييفه مع دورة القمر، ويتألف من اثنتي عشرة شهرا، حيث يكون كل شهر من 29 إلى 30 يوما، يشغل هذا التقويم مكانة هامة في حياة المسلمين، حيث يستخدم لتحديد أوقات الصوم والعيدين وغيرها من الفعاليات الدينية.

متي يبدأ شهر رمضان

يوافق يوم الإثنين 11 مارس الفلكي، اليوم الأول من شهر رمضان في العام الحالي، يلاحظ أن هذا العام، يوم 1 رمضان يتميز بكونه أحد أقل أيام الشهر الكريم من حيث عدد ساعات الصيام، حيث يستمر النهار لمدة 13 ساعة و 18 دقيقة فقط.

يتزامن آخر أيام شهر رمضان مع يوم الثلاثاء 9 أبريل، ويلاحظ أن هذا اليوم يعتبر من بين أطول أيام الشهر الكريم، في هذا اليوم، يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 14 دقيقة، تتميز الليالي الأخيرة من شهر رمضان بالطابع الروحاني الخاص.

إمساكية رمضان 2024