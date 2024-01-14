“فك الشفرة في ثانية”.. فك شفرة تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 Programme National الناقلة لمباريات كأس الامم الافريقية

فك شفرة تردد قناة الجزائرية الارضية 2024، يعد البحث عن فك شفرة تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 من الامور التي تشغل عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، خاصة وأن قناة الجزائرية الارضية 2024 أعلنت عن أنها ستنقل عدد من المباريات عبر شاشتها بشكل رسمي من بينها مباريات للمنتخب المصري، واليكم طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الارضية على النايل سات بسهولة.

فك شفرة تردد قناة الجزائرية الارضية 2024

الالاف لا يعرفون كيفية فك شفرة تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 التي تعد أحد القنوات الناقلة لبطولة كأس الامم الافريقية في نسختها الجديدة التي تقام خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير على الاراضي الايفوارية، وعند البحث عن القناة والرغبة في مشاهدة ما يعرض على شاشتها فأن كل ما عليك هو ادخال الشفرة الخاصة بها على جهاز الريسيفر، وذلك من خلال اتباع خطوات فك شفرة قناة الجزائرية الارضية 2024:

اولا إذا لم تكن القناة موجودة لديك قم بالبحث عنها من خلال ادخال التردد الخاص بها.

بعد الوصول إلى القناة قم بفتحها، ولكنك بالطبع ستجدها مشفرة.

قم بالدخول إلى القائمة الرئيسية من خلال الضغط على زر menu الموجود في ريموت الريسيفر.

قم بالضغط على أيقونة الإعدادات، ثم ادخل الرقم السري الخاص بالجهاز.

قم بتسجيل رمز فك الشفرة التالي 110000000000.

الآن ستجد القناة تعمل بشكل طبيعي.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

ويمكنك الآن ادخال تردد قناة الجزائرية الارضية 2024 عد التحديثات الأخيرة التي قامت بها من أجل تحسين جودة الصوت والصورة والبث بدون تقطيع أو تشويش، حتى يتمكن متابعيها من الاستمتاع بها، بحيث يكون ترددها الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الجزائرية: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معامل الاستقطاب أفقي

جودة القناة HD.