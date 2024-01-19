“هنـــا” رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب 2024 لجميع الصفوف الدراسية برقم الجلوس

رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب يترقب العديد من الطلاب بفارغ الصبر إعلان النتائج التي تعد محور اهتمامهم في هذه الفترة الحيوية، يعتمد الكثيرون بشكل أساسي على وسائل الإعلام الرقمية، حيث تقدم مواقع الإنترنت الرسمية لوزارة التربية والتعليم في مصر خدمة الاستعلام عن النتائج بسهولة حيث يمكن للطلاب معرفة نتائجهم بمجرد إدخال الرقم القومي عبر الموقع الرسمي.

رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب 2024

هذا وقد بدأ الطلاب بإكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول سيتم الإعلان عن نتائج الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، خلال الأيام المقبلة، ويتوقعون معرفة نتائجهم لمعرفة مدى تقدمهم الأكاديمي ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى نتائجهم بدلا من الاعتماد على المدارس للحصول على النتائج.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

توفر بوابة نتائج التعليم الأساسي في مصر نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 2024، ابتداء من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.

زيارة موقع بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية من خلال الرابط.

اختيار قسم “صفوف النقل”.

تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي الخاص بالطالب.

بتحديد الدور الذي ترغب في الاطلاع على نتائجه، سواء كان دورا أولا أو ثانيا.

قم بإدخال بيانات الطالب بدقة في الخانات المخصصة لذلك، إدخال بيانات المدرسة التي يلتحق بها الطالب

إدخال الرقم القومي للطالب بدقة.

النقر على خيار “عرض النتيجة” للحصول على نتائج الطالب.

ولتسهيل الوصول لأصحاب الهمم من فاقدي البصر، تقدم البوابة خدمة الحصول على النتائج عبر الخدمة الصوتية.