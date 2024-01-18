تردد القنوات
استقبل حالًا “تردد قناة كراميش 2024 للأطفال” متاحة على جميع الأقمار الصناعية
تردد قناة كراميش 2024 تهتم الأمهات بشكل خاص البحث عن التردد الجديد لقناة كراميش في عام 2024، وذلك لتأكيد استمرارية استقبال القناة بجودة بث عالية وإشارة قوية خلال العام الميلادي الجديد يعد هذا الأمر أساسيا لضمان توفر تجربة مشاهدة خالية من التشويش والانقطاعات، خاصة أن قناة كراميش تعتبر واحدة من القنوات الفضائية المجانية المفضلة للأطفال الصغار.
تردد قناة كراميش 2024
تتميز قناة كراميش بالاهتمام بتقديم محتوى تعليمي وترفيهي متناغم للأطفال، حيث يتم بث برامج تهدف إلى تعزيز مستوى التفكير لديهم وتنمية قدراتهم المعرفية، يتم تحقيق هذا الهدف من خلال فقرات وبرامج تثري الخيال وتشجع على التفكير الإبداعي لديهم.
تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات
- التردد: 11429.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الاستقطاب: عمودي V.
تردد قناة كراميش الجديد 2024 القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 11390.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الاستقطاب: عمودي V.
كيفية ضبط تردد قناة كراميش
- قم بالضغط على زر “Menu” المتواجد في أعلى أزرار التنقل على ريموت التحكم.
- سيتم فتح القائمة على الشاشة بعد ذلك، انتقل إلى خيار “تنزيل وإضافة تردد”.
- اختر التثبيت اليدوي من الخيارات المتاحة.
- بعد ذلك حدد القمر الصناعي الذي يتوافق مع تردد القناة.
- قم بكتابة التردد الخاص بها وحدد الاستقطاب والترميز كما تم توضيحه سابقا.
- بعد الانتهاء، اضغط على زر البحث الموجود أمامك بعد التحديد عليه.
- ثم اضغط على “حفظ “.
- ستظهر القناة المبحوث عنها، ويمكنك الان حفظها في قائمة القنوات لديك لتكون جاهزة للمشاهدة.