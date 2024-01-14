تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2024 الوجبة الأخيرة والتاسعة

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في الوقت الحالي، يبحث العديد من المواطنين العراقيين بفارغ الصبر عن قائمة المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، إن الإعلان عن هذه القائمة يقترب، حيث تبقى أيام قليلة فقط قبل أن تكون المعلومات متاحة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هذا البرنامج من بين أبرز البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة العراقية، بهدف توفير حياة كريمة تعد هذه الخطوة نتيجة للجهود المستمرة والتفاني في تقديم الدعم اللازم للأسر العراقية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

انتقل إلى قسم الرعاية الاجتماعية الموجود في القائمة الرئيسية.

انقر على عبارة “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

حدد الوجبة الأخيرة المعلن عنها واختر المحافظة التي ينتمي إليها الشخص المتقدم.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وانقر على زر “استعلام”.

سيتم عرض قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

انقر على كلمة “تحميل”.

سيتم حفظ الملفات على جهازك، ويمكنك الآن البحث عن اسمك ضمن الكشف.

شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية

للتأكد من أهلية المتقدمين لبرنامج الرعاية الاجتماعية، يتوجب عليهم الالتزام ببعض الشروط والمعايير التي حددتها الحكومة العراقية.