منحة البطالة في تونس 300 دينار 2024 رابط التسجيل eservices.social.tn للعاطلين عن العمل

تم تداول العديد من الأنباء مؤخرا وكان من نصيب منحة البطالة في تونس 300 دينار النصيب الأكبر في البحث عنها أيضا على محركات البحث في منصة جوجل، وذلك يرجع لأن منحة البطالة من أهم المبادرات الإجتماعية التي قدمتها الحكومة التونسية لدعم فئة الشباب من المجتمع، وخاصة العاطلين عن العمل، ونظراً لأهمية هذا الموضوع لسيادتكم سنقوم بتوفيره إليكم في السطور التالية.

منحة البطالة في تونس 300 دينار

قد تم تحديد قيمة منحة البطالة في تونس إلى نحو ثلاثمائة دينار بصفة شهرية، كما يتم صرفها لمدة ستة أشهر وهذه المدة قابلة للتجديد، ذلك لما تبذله الحكومة التونسية من تطوير منحة البطالة في البلاد، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها عن طريق زيادة قيمة المنحة، وزيادة مدة صرفها، ورفع سن الإستفادة منها، كما وضعت الحكومة شروط أكثر صرامة، مثل إلزام المستفيدين بالبحث عن عمل، والمشاركة في برامج التأهيل والتدريب المهني.

كيفية التسجيل في منحة البطالة

بإمكانك التقدم والتسجيل في منحة البطالة في تونس عن طريق اتباع الخطوات المطروحة أمامكم في النقاط التالية وهذه الخطوات للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.