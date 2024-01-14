 حقيقة زيادة 800 جنية على رواتب الموظفين شهر يناير 2024 “أعرف الكلام عن ايه”!!

حقيقة زيادة 800 جنية على رواتب الموظفين شهر يناير 2024 يثير الكثيرون حاليا استفسارات حول موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، حيث تعتزم وزارة المالية بدء عملية صرف رواتب موظفي الحكومة للشهر الجاري، من المتوقع أن تشمل هذه الرواتب الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها اعتبارا من أكتوبر 2023.

حقيقة زيادة 800 جنية على رواتب الموظفين شهر يناير

2024وفقا للخطة المعلنة من الوزارة، تم تحديد خمسة أيام خلال كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي لصرف رواتب الموظفين، بالإضافة إلى ثلاثة أيام في كل شهر مخصصة لصرف مستحقات المتأخرات للعاملين، وتأخذ الوزارة في اعتبارها أيضا أيام الإجازات الرسمية في البلاد أثناء تنظيم عملية صرف الرواتب والمستحقات.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

وفقا لقرارات الحكومة، تعلن وزارة المالية عن بدء عملية صرف مرتبات شهر يناير 2024 لجميع الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية في تاريخ 21 يناير 2024.

يتم توزيع هذه المرتبات حسب الجهة والإدارة الحكومية ذات الصلة، هذا وسيتم صرف المتأخرات في أيام 8 9، و12 من شهر يناير الجاري.

تتيح الوزارة للعاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها فرصة استلام مرتباتهم لشهر يناير في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وتحديدا في الفترة من 21 إلى 24 يناير 2024، يشمل ذلك أيضا يوم 28 يناير 2024 كيوم إضافي لصرف المرتبات.

قيمة راتب يناير 2024