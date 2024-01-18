رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بوابة التعليم الأساسي “من هنـــا” برقم الجلوس واسم الطالب

الاستعلام عن نتائج الطلاب بوابة التعليم الأساسي تتصدر بوابة نتائج التعليم الأساسي لعام 2023 في مؤشرات البحث على جوجل، حيث انتهى معظم الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، ينتظر الطلاب بفارغ الصبر ظهور نتائجهم ، حيث يمكن الاطلاع على النتائج من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

الاستعلام عن نتائج الطلاب بوابة التعليم الأساسي

تتيح بوابة نتائج التعليم الأساسي لعام 2023 الوصول إلى نتائج طلاب الصفوف الدراسية في المرحلة الابتدائية والإعدادية، وتعد هذه الخدمة الواردة ضمن خدمات البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بسهولة.

نتائج الطلاب بالرقم القومي

الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي من (الرابط المحدد).

اختيار “خدمات التعليم الأساسي” ثم انقر “نتائج سنوات النقل”.

كتابة الرقم القومي الذي يتألف من 14 رقما.

اختيار المرحلة التعليمية، سواء كانت ابتدائية أو إعدادية.

اختيار الصف الدراسي الخاص بالطالب.

اختيار الفصل الدراسي والعام الدراسي المناسب.

النقر على “عرض النتيجة” للاطلاع على نتيجة الطالب فورا.

حالة فقدان الطالب لرقمه القومي