“هنـــا” خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين” بعد زيادة نصيب الفرد لـ 100ج

خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين أفادت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه تم السماح بإضافة تواريخ الميلاد إلى بطاقات التموين لعام 2024 للفئات المحددة من قبل مجلس الوزراء.

خطوات إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين المصرية، أن باب إضافة تواريخ الميلاد لعام 2023 لم يغلق حتى الان بالنسبة للراغبين في الحصول على هذه الإضافة، ولكن يتم تقديم هذه الخدمة فقط للفئات التي حددتها وزارة التموين برئاسة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين.

العدد المسموح له في الإضافة في البطاقة الواحدة

يكون بحد أقصى أربعة أفراد، يشترط أن يكون عمر الطفل الذي يضاف إلى البطاقة لا يقل عن 4 سنوات.

الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين يقل عن 3 الاف جنيه.

تنخفض المعاشات الشهرية إلى مستوى أقل من 2500 جنيه.

الفئات المسموح لهم

يمكن للزوجة الحصول على الفصل الاجتماعي من بطاقة زوجها بعد استخراج قسيمة الطلاق المعتمدة.

يمكن للفتاة الحصول على الفصل الاجتماعي من بطاقة والدها وإدراجها على بطاقة تموين زوجها بعد الزواج.

يمكن لزوجة الشهيد الحصول على بطاقة تموين تحمل الفئة الخاصة بأسر الشهداء.

تحصل الأرملة على بطاقة تموين خاصة بها بعد وفاة زوجها.

يتم تسجيل أسر تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي تلقائيا دون الحاجة إلى خطوات إضافية.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين