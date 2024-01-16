سجل مستني ايه؟ رابط التقديم على وظائف البريد المصري بمرتبات مجزية 2024

شهدت الفترة الأخيرة زيادة في عمليات البحث للحصول على تفاصيل حول خطوات التقديم لوظائف البريد المصري، وبين الجهاز المركزي للتنظيم عن توفر 900 وظيفة في البريد المصري، حيث يمكن للمتقدمين التقديم في الفترة من 18 إلى 31 يناير، و تتضمن الوظائف المتاحة في البريد المصري مجالات مختلفة وتخصصات عديدة.

التقديم على وظائف البريد المصري

للتقديم على الوظائف المتاحة، يُمكن للمواطنين السير على الخطوات المقبلة:

قم أولاً بزيارة موقع التوظيف الحكومي.

اختر زر الوظائف.

انتقل بعد ذلك إلى أيقونة الهيئة القومية للبريد.

أدخل بياناتك الشخصية بشكل كامل ودقيق.

في النهاية، اضغط على زر التسجيل لإكمال عملية التقديم.

شروط التقديم في وظائف البريد المصري

فيما يلي أبرز الشروط اللازمة للتقديم بتلك الوظائف:

التقديم متاح للأفراد الحاصلين على الجنسية المصرية.

يتوجب عليهم أن يكونوا ذوي سيرة ذاتية محمودة وسمعة حسنة.

يُشترط أيضاً عدم فصل المتقدم من الخدمة بناءً على حكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يكن قد مضت على صدوره أربع سنوات على الأقل.

ألا يزيد عمر المتقدم عن ٣٠ سنة.

أن يكون حاصل علي تقدير جيد على الأقل.

أن يكون لديه مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة العمل.

مميزات وظائف البريد المصري

بعض المميزات الرئيسية لوظائف البريد المصري قد تشمل: