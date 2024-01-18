متى تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي للصفوف الإعدادية والثانوية 2024 “تمديد الإجازة لهذه الصفوف”

متى تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي ينتظر عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بشغف حلول موعد اجازة نصف العام الدراسي الجديد، إذ قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد التوقيت وفقا للجدول الزمني المعتمد لعام 2024.

متى تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي

أعلنت الوزارات المختصة، وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، عن موعد بداية إجازة نصف العام الدراسي للعام 2024 لطلاب وطالبات المدارس تتزامن بداية الإجازة مع يوم السبت الموافق 27 يناير، حيث من المقرر أن تستمر لمدة 15 يوما حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

وفقا لوزارة التربية والتعليم، سيبدأ الفصل الدراسي الثاني في العام 2024 في يوم السبت الموافق 10 فبراير.

وسيستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فستبدأ في 25 مايو.

بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية في الفصل الدراسي الثاني، فستبدأ في السبت الموافق 1 يونيو 2024.

وستبدأ امتحانات الثانوية العامة في السبت الموافق 15 يونيو، ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة في المدارس.

إجازة الجامعات والمعاهد

أكد رؤساء عدة جامعات، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية، 2024 أيضا امتحانات الفصل الدراسي الأول للجامعات ستنتهي في يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، سيبدأ إجازة منتصف العام الدراسي 2024 في 27 يناير 2024 دون تأجيل في الجدول الزمني المحدد، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستجرى خلال شهر يونيو 2024 وفقا لطبيعة كل كلية.