“يا ترى هتزيد قبل رمضان؟؟!!” موعد زيادة المعاشات 2024 والفئات المستفيدة منها

موعد زيادة المعاشات 2024، يتسائل قطاع كبير من المواطنين عن موعد زيادة المعاشات 2024 وهل سيتم زيادة المعاشات قبل حلول شهر رمضان أم لا، وخاصة بعدما أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة ملتزمة بمسار تحسين أجور موظفي الدولة وأصحاب المعاشات خلال العام الجاري، لذا فخلال السطور القادمة سنتعرف على حقيقة زيادة المعاشات 2024 قبل حلول شهر رمضان.

موعد زيادة المعاشات 2024

تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2024، على زيادة قيمة المعاشات سنويًا بحد أقصى 15%، في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة السنوية الجديدة اعتبارًا من أول يوليو، لذلك من المقرر أن يكون موعد زيادة المعاشات الجديدة 2024 في 1 يوليو 2024، وذلك في حالة عدم صدور قرار بتبكير موعد صرفها مثلما حدث العام الماضي، وكانت التأمينات الاجتماعية قد أعلنت زيادة المعاشات في ابريل الماضي بنسبة 15% تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بتبكير موعد صرفها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.

الفئات المستحقة لزيادة المعاشات 2024

ينص قانون التأمينات والمعاشات، على زيادة قيمة المعاشات سنويًا بحد أقصي 15%، في يوم 30 يونيو من كل عام، لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين منها، وخلال تصريحات رسمية كشف السيد وزير المالية أن هناك أوامر رئاسية تفيد بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2024، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما صرح سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني عن حزب “مستقبل وطن”، أنه من المتوقع رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات خلال شهرين من الآن، أي قبل شهر رمضان.